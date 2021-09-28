Üniversite öğrencilerinin gelmesiyle ikinci el eşya satıcıların yüzü güldü

Uzun süre pandemi süreci nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamamasının ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ve üniversite öğrencilerinin Erzincan’a gelmesiyle, kentte ikinci el eşya satan esnafın yüzü güldü.

Geçtiğimiz yıllarda Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim uygulamasıyla iş yoğunluğu azalan ikinci el eşya satıcıları her yaz dönemi yaşadıkları yoğunluğu yaşayamadı. Yüksek Öğretim Kurulunun yüz yüze eğitime başlama kararı Erzincan’da ikinci el eşya satıcıları ve nakliyatçıları da hareketlendirdi. İkinci el eşya satışı yapan esnaf iş yerlerine gerekli malzemeleri doldurarak hazırlıklarını tamamladı. Yüz yüze eğitimin başlamasından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, “Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim gördükleri dönemde işlerimiz durma noktasına geldi. Öğrenciler gelmeyince eşyalar da elimizde kaldı. Yüz yüze eğitimin açılmasına çok mutlu olduk. Hazırlıklarımızı tamamladık, öğrenciler gelmeye başladı. Bizim de eşya satışlarımız arttı” diye konuştular.

Esnaf ürün çeşitliliği ve hesaplı eşyalar ile öğrencilere satış yaptıklarını kaydederek, "Erzincan’a gelen misafir öğrencilerimize elimizden geldiğince hesaplı ve cüzi miktarlarda ki ürünlerimiz ile yardımcı oluyoruz. Elimizde eşya yoğunluğu olduğu için her öğrenci hesabına göre ürün bulabiliyor.” ifadelerini kullandılar.