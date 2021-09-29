Üniversite öğrencilerini karşılamak için otogar, havalimanı ve şehir merkezine karşılama stantları kuruldu

Erzincan Belediyesi’nce, kentteki üniversiteye kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler karşılanıyor. Kurulan stantlarda öğrencilere şehir ile ilgili bilgi paylaşımının yanı sıra ücretsiz ulaşım imkânı sunuluyor.

Erzincan Belediyesi, üniversite okumak için Erzincan’ı tercih eden öğrencilerin buradaki ilk günlerinde hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla otogar, havalimanı ve şehir merkezine karşılama stantları kurdu. Şehre yeni gelen öğrenciler karşılanarak belediye araçları ile üniversiteye ve yurtlara ücretsiz ulaşım imkânı sağlandı. Sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veren stantlarda personeller, şehre yeni gelen öğrencileri karşıladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Geleceğimize yön verecek ve ülkemizi ilmiyle, bilimiyle ileriye taşıyacak gençlerimiz bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Öğrencilerimizin eğitimleri boyunca yanlarında olduğunu göstermek için onları ilk günden en güzel şekilde karşılıyoruz. Bu vesileyle üniversite hayatına başlayacak tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.