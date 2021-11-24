Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" gala gecesiyle sona erdi.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali kapanış törenine katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Vali Makas’ın yanı sıra, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları Mehmet Deniz Arabacı ve Hüseyin Remzi Konak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Ferruh Erkan, kurum müdürleri, davetliler ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında yapılan protokol konuşmalarında, Erzincan’ın tanıtılmasına önemli katkıları olacak olan bu önemli festivalin uzun yıllar boyunca devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Sinevizyon gösteriminin ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü çok sesli çocuk korosunun mini konserinin ardından toplam 3 bin 148 başvuru içerisinden ön elemeyi geçen 24 kısa film içerisinden sinema ve tiyatro sanatçılarından oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda dereceye giren filmler açıklandı. Festivalde, Abdullah Şahin’in yönettiği "Hemnefes" filmi birincilik ödülü alırken, Yousef Kargar’ın yönettiği "Gabriel" (İran) filmi ikincilik, Rakhymjan Kaldykoz’un yönettiği "Derin" (Kazakistan) filmi de üçüncü oldu.

Jüri özel ödülünü ise Türkiye yapımı Yavuz Üçer’in yönettiği "Kapın her çalındıkça" filmi aldı.

Dereceye girenlere ödülleri ve jüri üyelerine teşekkür plaketleri protokol üyeleri tarafından alkışlar arasında verildi.

Festival kapanış töreni Yeni Türkü’nün konseri ile sona erdi.