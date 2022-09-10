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Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası
Uluslararası Erzincan Ergan Cup (Tennis Europe) Tenis Turnuvası çiftler müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
ERZİNCAN 10.09.2022, 12:34
Uluslararası Erzincan Ergan Cup (Tennis Europe) Tenis Turnuvası çiftler müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
Sporculara ödüllerini 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu takdim etti.
Erkeklerde; Emre Atlamış ve Kaan Işık Koşaner çifti birinci, Ziya Ayberk Aydın ile Kuzey Uğurcan çifti ise ikinci oldu.
Kızlarda; Duru Baycan, Melis Yıldırım çifti birinci, Esila Toklu ile Ecrin Lal Yavuz ikilisi ikinci oldu.
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|5
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|6
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|4
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|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
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|9
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|7
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|7
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|7
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|4
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|4
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|1
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|4
|1
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|4
|0
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