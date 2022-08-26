Ülkü Spor Kompleksi’nde peyzaj çalışmaları devam ediyor
Ülkü Spor Kompleksi’nde peyzaj çalışmaları devam ediyor.
Ülkü Spor Kompleksi’nde peyzaj çalışmaları devam ediyor.
İçerisinde uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek tenis kortları ve çim sahaların yer aldığı Ülkü Spor Kompleksi’nde peyzaj çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde sulama sistemleri, bitkilendirme, aydınlatma ve sert zemin çalışmaları devam ediyor.
Ekipler tarafından peyzaj çalışmalarının devam ettiği bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Ülkü Spor Kompleksinin çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce çevre düzenleme çalışmaları, aydınlatma, sert zemin, bitkilendirme ve sulama sistemleri gibi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tüm çalışmalar tamamlandığında Ülkü Spor Kompleksi’ne yakışır bir çevre düzenlemesi ortaya çıkacak.” dedi.
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