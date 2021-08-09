Ülkü Ocaklarından şehit ailelerine Türk bayrağı hediyesi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Ülkü Ocakları İlçe Teşkilatı mensupları tarafından şehit aileleri ziyaret edilerek Türk bayrağı hediye edildi.

Tercan Ülkü Ocakları Başkanı Hilmi Tuğrul Özelgül ve beraberindeki teşkilat mensupları, şehit ailelerini ziyaret etti. İlk olarak 2016 yılında Erzurum’da başına buz düşmesi sonucu şehit olan Ferhat Erseçen’in baba ocağını ziyaret eden ülkücü gençler, şehit babası Mustafa Erseçen’e Türk bayrağı hediye edip dualarla şehitleri yad ettiler.

Daha sonra 2018 yılında Hakkari Çukurca’da şehit düşen uzman çavuş Resul Bayracı’nın ailesini ziyaret eden gençler, şehit babası Ahmet Bayracı’nın hayır dualarını aldılar. Şehit babası Ahmet Bayracı’ya Türk bayrağı hediye eden ülkücü gençler, şehit ailelerine belirli aralıklarla ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydettiler.