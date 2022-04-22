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Türkülere ilham kaynağı olan turnaların envanter çalışması yapıldı

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların yerleşik hayata geçtiği Ekşisu Sazlığında rahat bir yaşam sürmeleri için yoğun çalışma yürütüyor.

ERZİNCAN 22.04.2022, 13:01
Türkülere ilham kaynağı olan turnaların envanter çalışması yapıldı

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların yerleşik hayata geçtiği Ekşisu Sazlığında rahat bir yaşam sürmeleri için yoğun çalışma yürütüyor.

Türkülere konu olan turnalar, yaşam alanı olarak seçtikleri Erzincan’daki Ekşisu Sazlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince koruma altına alınıp uydu takip cihazıyla izleniyor

Munzur ve Keşiş dağları arasındaki ovada yer alan ve ulusal öneme haiz sulak alan ilan edilen 8 bin 755 hektarlık sazlık, iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı, kuluçkaya yattığı ve kışladığı sazlık bölgenin büyük bölümünün bataklıktan oluşması ise göçmen kuşlara yırtıcılara karşı doğal koruma alanı oluşturuyor.

Görevlilerce yapılan gözlemler ve halkalama çalışmalarında sazlıktaki kuş türlerinin her geçen gün arttığı, başta turnalar olmak üzere bazı kuşların, güvenli ortamı, iklim şartlarının elverişliliği ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgeden genellikle göçmediği tespit edildi.

Sazlıkta yaptıkları gözlemlerde yaban hayatının envanterini tuttuklarını aktaran DKMP yetkilisi, şöyle konuştu:

"Ekşisu Sazlığında varlığını sürdüren gerek turnalar gerekse nesli tehlike altındaki diğer türler şube müdürlüğümüzce koruma altındadır. Burada yaşayan canlıları sürekli gözlemleyerek envanterlerini yapıyoruz ve sonuçlarını genel müdürlüğümüze bildiriyoruz. Burada hayvanların popülasyonlarının artış veya azalış eğiliminde olup olmadıklarını gözlemleyerek korumada ne kadar başarılı olduğumuzu da görebiliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda buradaki turnalar ve diğer hayvanların popülasyonlarının arttığını ve korumada başarılı olduğumuzu görebiliyoruz. Burada turnaların ve diğer kuş türlerinin barınması, beslenmesi ve üremelerinde temel etken, sazlığın çeşitli yerlerinden çıkan maden suyunun kışın ılıman bir iklim etkisi oluşturması ve bataklık olması. Bölgenin bataklık olması nedeniyle özellikle kurt ve tilki gibi yırtıcı türler alana giremedikleri için burası kuşlara bir yaşam alanı oluşturuyor. Aynı zamanda bataklıklar besin yönünden en zengin alanlardır. Kuşlar burada güvenli şekilde beslenip üreyebiliyor, ayrıca bizim burada yaptığımız koruma çalışması ve bölge halkının da turnalara karşı hassas davranmasından dolayı bazı turnalarımız burada 12 ay yaşamını sürdürüyor.

“Sazlıktaki turnalar halkalanıp takibe alındı”

Turnalar halkalama çalışmasıyla sürekli takibimizde. Burada bulunan turnaların Ulusal Turna Eylemi Planı dahilinde halkalama çalışması yapılıyor. Halkalama çalışması yapılan turnalardan bazılarına da uydu takip cihazı takılarak hayvanların göç edip etmediklerini, göç edenlerin de hangi güzergahları izlediklerini tespit ediyoruz."

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