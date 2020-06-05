Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında yüzde 33,1 arttı

TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 2019 YILINDA YÜZDE 33,1 ARTTI

Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında yüzde 33,1 arttı

TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 2019 YILINDA YÜZDE 33,1 ARTTI

05 Haziran 2020 Cuma 10:23
5 Okunma
Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında yüzde 33,1 arttı

Türkiye’de su ürünleri üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,1 artarak 836 bin 524 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, üretimin yüzde 44,8’ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 6,8’ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,8’ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 44,6’sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı 2019 yılında yüzde 47,5 arttı, yetiştiricilik yüzde 18,7 arttı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 463 bin 168 ton olurken, yetiştiricilik üretimi ise 373 bin 356 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 52, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,8 arttı.

“Su ürünleri üretimi, 2010-2019”

Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 262 bin 544 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsi balığını 38 bin 78 ton ile çaça ve 19 bin 119 ton ile sardalya takip etti.

Kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 2019 yılında yüzde 2 arttı. Kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 2018 yılında 6,14 kg olarak gerçekleşirken, 2019 yılında yüzde 2 artarak 6,26 kg olarak gerçekleşti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan’da 355 kurum temsilcisi ve 3 bin 104 öğrenciye sıfır atık yönetimi eğitimi verildi
Erzincan’da 355 kurum temsilcisi ve 3 bin 104 öğrenciye sıfır atık yönetimi eğitimi verildi
Ters dönen otomobildeki aile kazayı yara almadan atlattı
Ters dönen otomobildeki aile kazayı yara almadan atlattı
Erzincan’da asfalt sezonu açıldı
Erzincan’da asfalt sezonu açıldı
Hastane bronkoskopi ünitesine kavuştu
Hastane bronkoskopi ünitesine kavuştu
Belediye ekipleri şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor
Belediye ekipleri şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor
Erzincan’da 793 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
Erzincan’da 793 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
Doğu Anadolu Bölgesi’ne kuvvetli rüzgar uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi’ne kuvvetli rüzgar uyarısı
O oğlak büyüdü
O oğlak büyüdü
Korona virüsten dolayı kurulmayan pazar yeniden açıldı
Korona virüsten dolayı kurulmayan pazar yeniden açıldı
Erzincan’da LYS sınavına girecek öğrenciler için maske üretildi
Erzincan’da LYS sınavına girecek öğrenciler için maske üretildi
Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor
Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor
“Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" projesinin hediyeleri sahiplerini buldu
“Evde Kalıyorum, Ailemle Oynuyorum" projesinin hediyeleri sahiplerini buldu
65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar
65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar
Erzincan’da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı!
Erzincan’da sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı!
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor
Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi
Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi
Mayıs ayında poşetle kızak keyfi
Mayıs ayında poşetle kızak keyfi
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak etkili olacak
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak etkili olacak
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış
Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi
Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim