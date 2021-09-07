Türkiye genelinde müze sayısı 2020 yılında yüzde 5,8 artarak 494 oldu

Türkiye genelinde müze sayısı 2020 yılında 27 artarak 494’e ulaştı. Bunların 205 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,5 arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 278 bin 114 oldu.

“Yıllara göre müzedeki eser sayısı, 2010-2020”

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 73,6 azaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 73,6 azalarak 9 milyon 241 bin 912 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 74,6 azaldı.

Türkiye’de 2020 yılında bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 74,6 azaldı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2020 yılında 5 milyon 566 bin 566 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 60,2 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2020 yılında ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 675 bin 346 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 39,8 oldu.

Özel müzelerde mevcut eser sayısı yüzde 2,0 arttı. Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 2,0 artarak 416 bin 706 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 72,2 azaldı

Özel müze ziyaretçi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 72,2 azalarak 4 milyon 514 bin 571 oldu.

Müzelerin sorumluluğu altındaki taşınmaz kültür varlıkları yüzde 2,6 arttı. Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 2,6 artarak 116 bin 120 oldu.

Milli park sayısı yüzde 2,3 arttı

Milli parkların sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 2,3, tabiat parkı sayısı yüzde 1,2 arttı. Aynı dönemde toplam milli park alanı yüzde 4,5 artarak 907 bin 520 hektara yükseldi. 2020 yılında tabiat parkı sayısı 250’ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 107 bin 632 hektara yükseldi.

Tabiat koruma alanı sayısı yüzde 3,3 arttı

Tabiatı koruma alanı sayısı yüzde 3,3 artarak 31 oldu. Tabiat anıtı sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 115 oldu.