banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Turistik ilçe Kemaliye’de 5 kültürel varlık statüsündeki tarihi evin yandığı yangın söndürüldü

Erzincan’ın tarihi ve turistik ilçesi Kemaliye’de boş bir evde başlayan ve 5 eve sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

ERZİNCAN 21.08.2022, 21:29
Turistik ilçe Kemaliye’de 5 kültürel varlık statüsündeki tarihi evin yandığı yangın söndürüldü

Erzincan’ın tarihi ve turistik ilçesi Kemaliye’de boş bir evde başlayan ve 5 eve sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5 adet kültürel varlık statüsünde tarihi ev yandı. Kemaliye’ye giden Erzincan Valisi Mehmet Makas, yangının tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada yangın zedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğuna vurgu yapan Vali Makas, yangından kaynaklı yaraların en kısa zamanda sarılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını söyledi.

Yangına, Kemaliye’de bulunan 8 itfaiye aracı haricinde, Erzincan ve ilçelerinde bulunan itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, çevredeki maden işletmeleri ile birlikte; Malatya’ya bağlı Arapgir ve Elazığ’ın Ağın ilçesinden, Sivas Divriği ilçesinden onlarca itfaiye araçları, arazöz ve sulama tankerleri ile yangına müdahale edildi.

Yorumlar (0)
26°
açık