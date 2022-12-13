Erzincan’da oynanan TFF 2. Lig karşılaşmasının 90. dakikasında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar son yolculuğuna uğurlandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 18. haftasında 24Erzincanspor evinde konu ettiği Erokspor karşılaşmasında maçın son saniyelerine doğru tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 67 yaşında ki 24Erzincansporlu taraftar Turgay Eren kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Erzincan Merkez Cami-i Kebir’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze merasimine il protokolünün yanı sıra Eren’in ailesi ve yakınları ile 24Erzincansporlu futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze, kılınan namaz sonrasında defnedilmek üzere Terzibaba Mezarlığı’na götürüldü.