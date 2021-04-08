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“Trafik Dedektifleri Projesi" ile Erzincan’da öğrencilere eğitim verildi

Jandarma Genel Komutanlığı’nca hayatiyete geçirilen “Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Erzincan’da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

ERZİNCAN 08.04.2021, 06:59
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“Trafik Dedektifleri Projesi" ile Erzincan’da öğrencilere eğitim verildi

Jandarma Genel Komutanlığı’nca hayatiyete geçirilen “Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Erzincan’da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında Yalınca Ortaokulunda öğrencilere yönelik eğitim çalışması yaptı.

Trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerde öğrencilere, trafik ışığı, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında, öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu ’Trafik Dedektifi’ kartları dağıtıldı.

Trafik timleri, trafik kurallarına her zaman uyulması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin ellerindeki kartlarla birer trafik dedektifi olduğunu belirtti.
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