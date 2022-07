"Toplumsal Duyarlılık Projesi" kapanış töreni gerçekleştirildi

Erzincan Kavakyolu İlkokulunda düzenlenen "Toplumsal Duyarlılık Projesinin" kapanış töreni yapıldı.

Erzincan’da Sabancı Üniversitesi tarafından Kavakyolu İlkokulunda 27 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Toplumsal Duyarlılık Projesinin" kapanış töreni yapıldı. Proje hakkında bilgi veren Koordinatör Selen Avcı yaptığı açıklamada; Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin düzenlediği Kendini Keşfet projesi 2000 yılından bu yana 30 farklı şehirde 50’den fazla kez gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu çerçevede, Kavakyolu İlkokulunda Sabancı Üniversitesi’nden dokuz gönüllü öğrenci ve üç proje yöneticiyle yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmaların içeriği hakkında yapılan bilgilendirmede, “Öğrencilerle bu bir hafta boyunca ‘Kitle İletişim Modülüyle’ iletişim araçlarını tanırken doğru iletişim tekniklerini öğrenmeleri, ‘Kültürel Etkileşim Modülüyle’ Erzincan’ın kültürünü çocukların anlatmasını sağlayarak gönüllü abi ve ablalarından da farklı kültürleri tanıması sağlanmıştır. ‘Çevre Modülüyle’ tüm dünyada tüm canlıların birbirine bağlı olduğu ve hepimizin çevreyi koruması gerektiği söylenmiştir. Her modülde çocukların drama metotları uygulayarak anlatılan etkinlikleri canlandırması istenmiştir. Her mesleği her öğrencinin yapabileceği öğrencilere etkinliklerle anlatıldı. ‘Engelli Yaklaşımı’ ile öğrencilerimizin farklı engelli tipleri nasıl iletişim kuracağı anlatılmıştır” denildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, hafta boyunca yapılan çalışmaların öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişiminde olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı ve bu gibi projelerin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapan ve destekleyen bir kurum olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Gün, Okul Müdürü Oğuz Kürşat Onay’a, proje yöneticileri; Zeynep Bahar Çelik’e, Aslı Acar Geliş ve Selen Avcı’ya teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.