Tırda 3 kilogram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında B.A’nın kullandığı otomobille irtibatlı olduğu değerlendirilen Z.Ş’nin kullandığı tırı durdurdu. Tırın çekici kısmında narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, yatak bölümünün alt kısmında 3 parça halinde toplamda 3 kilo 91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve içerisindeki A.Ş. (17) ile tır sürücüsü ve beraberindeki M.A. (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.