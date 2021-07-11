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Tır şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, 160 küçükbaş hayvan telef oldu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yayla yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, 160 küçükbaş hayvan telef oldu.

ERZİNCAN 11.07.2021, 12:37
Tır şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, 160 küçükbaş hayvan telef oldu
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde yayla yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, 160 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Tercan’a bağlı Altunkent- Elmalı yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Elmalı köyü yaylasından aldığı küçükbaş hayvanları aynı ilçenin Kargın beldesine taşıyan Resul Oral’ın kullandığı 16 AOB 532 plakalı tır, şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Mustafa, Dicle ve Halime Yıldırım yaralandı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada araçtaki 420 küçükbaş hayvandan 160’a yakınının telef olduğu kaydedildi.
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