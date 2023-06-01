Tıp Fakültesi’nde yemin töreni heyecanı

EBYÜ Tıp Fakültesi öğlencileri, mesleklerine ilk adımı atmanın heyecanını yaşadılar.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni’ne Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Tıp Fakültesi Dekanı Abdülmecit Kantarcı, Tıp Fakültesi öğretim elamanları, kamu, kurum ve kuruluş müdürleri, akademisyenler, yeni mezunlar ve aileler katıldı.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar adına gerçekleşen Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Müzik Eğitimi ABD öğretim elemanları ve Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Begüm Cemile Çalayer’in mini konseri ile devam etti.

Törende daha sonra 10’ncu dönem mezunlarını temsil eden fakülte dönem birincisi Dr. Nehar Şahin konuşma yaptı. Şahin, doktorluk mesleğinin kutsallığına değinerek, bu süreçte kendisine destek veren ailesi ve değerli hocalarına teşekkürlerini belirtti.

Dekan Kantarcı, yaptığı konuşmada EBYU Tıp Fakültesi’nin eğitim ve sağlık hizmetleri arsında önemli bir yer edindiğini dile getirerek, fakültenin ülkenin önemli tıp eğitim kurumları arasında yer aldığını söyledi. Dekan Kantarcı, son olarak hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu ve bu yıl onuncu mezunların bu kutsal mesleğe başarı ile adım attığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak konuşmasına başladı. Öğrencilerin heyecanını paylaştığını ifade eden Rektör Levent “bu aşamaya gelene kadar birçok zorlu yoldan geçtiniz. Çok emek verdiniz, uykusuz geceler geçirdiniz, fakat bugün bunların karşılığını alıyorsunuz “dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Levent: “ Mesleğinizi sevin, hastalarınızla güçlü bir iletişim kurun, alanınızdaki yenilikleri takip edin ve kendinizi sürekli geliştirin” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin ailelerine de desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Rektör Levent, öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek, genç doktorları tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülmecit Kantarcı’nın ulusal ve uluslararası akademik başarılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Akın Levent, plaket takdiminde bulundu. Üniversite ve Tıp Fakültesi’ne katmış olduğu akademik değerden dolayı teşekkür eden Rektör Levent, Dekan Kantarcı’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Mezuniyet töreni, Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrencilere diplomalarının ve hediyelerinin verilmesiyle devam etti. Program, yemin töreni, mezun olan öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ve kep atmalarıyla son buldu.