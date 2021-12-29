Tıp Fakültesi öğrencilerinden köy okulunda anlamlı etkinlik

Erzincan Gençlik Merkezi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere dokunmaya devam ediyor. Erzincan Gençlik Merkezinin bu kez durağı Değirmenköy İlkokulu oldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Gençlik Merkezleri faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, genç ofis gönüllü gençleri ve Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği bölümünde öğrenim gören gençler tarafından Değirmenköy İlkokulu’nda anlamlı bir etkinlik yapıldı. Etkinliklerle çocukların gönüllerine dokunan gençler çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü öğrencileri tarafından köy okulunda hijyen eğitimi, ağız diş sağlığı eğitimi ve dengeli beslenme eğitimleri verildi. Ayrıca göz taraması yapılarak çocuklarla eğitici oyunlar oynandı.

Köy okulundaki çocuklara ağız ve diş sağlığı setinin yanı sıra çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte çocuklara farklı deneysel gösteriler yapıldı.

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Tıp Fakültesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü üyesi Abdülcelil Polat, “Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü ve Erzincan Gençlik Merkezi ile birlikte Değirmenköy İlkokulu’nda ki çocuklarımızı ziyaret ettik. Köy okulumuzda çocuklarımıza sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yaparak onlara diş fırçası, diş macunu gibi ağız ve diş sağlığı seti hediye ettik. Meyve ikramında bulunarak göz taraması gerçekleştirip onlarla çeşitli deneyler yapıp geleneksel oyunlar oynadık. Erzincan Gençlik Merkezi ile birlikte köy okulu ziyaretlerimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

Keyifli ve verimli bir gün geçiren çocuklar ise Erzincan Gençlik Merkezi ve Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü üyesi gençlere teşekkür ettiler.