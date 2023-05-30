TFF 2. Lig play-off: 24Erzincanspor: 2 - Esenler Erokspor: 1
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP PLAY-OFF 2. TUR İLK KARŞILAŞMASINDA ESENLER EROKSPOR’U KENDİ EVİNDE AĞIRLAYAN 24ERZİNCANSPOR, 2-1’LİK SKORLA KAZANARAK 1. LİG YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM ATTI
off 2. tur ilk karşılaşmasında Esenler Erokspor’u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 2-1’lik skorla kazanarak 1. Lig yolunda önemli adım attı.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Burak Pakkan xx, Hakan Karabalcık xx, Anıl Usta xx
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Ali Yavuz Kol xxx (dk. 69 İbrahim Can Köse x), Muhammed Samed Karakoç xxx, Mete Sevinç xxx Maksut Taşkıran xxx (dk. 76 Burak Aydın xx), İlker Günaslan xx (dk. 86 Sinan Akaydın x), Sefa Narin xx, Ömer Esenkaya xx, Yasin Dülger xx(dk. 86 Yunus Emre Çakır x), Enes Yılmaz xx, Mustafa Batuhan Altıntaş xxx (dk. 69 Şahin Fıstıkcı x)
Esenler Erokspor: Akın Alkan x, Sertaç Çam xxx, Cenk Doğan x, Abdurrahman Emir Alagöz xx, Alper Kahraman x (dk. 70 Serdar Deliktaş x), Berk İsmail Ünsal xx(dk. 83 Serhat Baştan x), Onur Eriş xx (dk. 86 Muharrem Öner x), Serdar Cansu x, Sakıb Aytaç xx, Yusuf Akyel xx, Burak Kavlak xx
Goller: Mustafa Batuhan Altıntaş (dk. 55, Dk. 67) (24Erzincanspor) Sertaç Çam (dk. 80) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Yasin Dülger, Ali Yavuz Kol, İlker Günaslan, Burak Aydın (24Erzincanspor), Cenk Doğan, Serdar Deliktaş (Esenler Erokspor)