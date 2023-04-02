TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 - Nazilli Belediyespor: 0
TFF 2. LİG BEYAZ GRUPTA NAZİLLİ BELEDİYESPOR’U KENDİ EVİNDE AĞIRLAYAN 24ERZİNCANSPOR, MAÇI 2-0 KAZANARAK LİGDEKİ PUANINI 44’E YÜKSELTTİ
TFF 2. Lig Beyaz grupta Nazilli Belediyespor’u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-0 kazanarak ligdeki puanını 44’e yükseltti.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Doğu Yılmaz xxx, Bülent Korkmaz xxx, Zafer Gayretli xxx
24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Ali Yavuz Kol xx (dk. 64 Şahin Fıstıkçı xx), Muhammed Samed Karakoç xxx, Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xxx (dk. 75 Atamer Bilgin xx), Sefa Narin xxx, Ömer Esenkaya xxx, Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xxx(dk. 90 İbrahim Can Köse xx), Yücel Candemir xxx, M. Batuhan Altıntaş xx (dk. 75 Sinan Akaydın xx)
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan x, Furkan Apaydın xx, Mert Özyıldırım xx (dk. 83 Polat Abay x), Nuh Aşkın xx (dk. 41 Mehmet Ersavaş xx), Mert Estik xx, Şükrü Kaan Kılıçaslan xx (dk. 61 Anıl Arıcıoğlu xx), Nurettin Çağlar xx, Alim Harlak xx, Emre Toptan xx, Hakkı Can Aksu x, Bertuğ Bayar x,
Goller: Dk. 8 Ömer Esenkaya, dk. 71 Maksut Taşkıran (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Mete Sevinç, M. Batuhan Altıntaş (24 Erzincanspor), Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı Kart: Dk. 90+3 Yücel Candemir (24 Erzincanspor)