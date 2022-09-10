TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 2 - İnegölspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz grupta İnegölsporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 7’e yükseltti. Karşılaşmanın 43’ncü dakikasında İnegölspordan Ömer Faruk Ermeç kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
TFF 2. Lig Beyaz grupta İnegölsporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, maçı 2-1 kazanarak ligdeki puanını 7’e yükseltti. Karşılaşmanın 43’ncü dakikasında İnegölspordan Ömer Faruk Ermeç kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Lütfullah Aslan xxx, Burak Gültek xxx, Mustafa Yüksel xxx
24 Erzincanspor: Umut Kaya xxx, Yunus Emre Çakır xx, Ali Yavuz Kol xx (dk. 69 İbrahim Can Köse x), Muhammed Samed Karakoç xx (dk. 80 Birhan Vatansever x), Mete Sevinç xx, Sefa Narin xx, Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xx (dk. 80 Yücel Candemir x), Enes Yılmaz xx, Burak Aydın x (dk. 9 Maksut Taşkıran xxx), Mustafa Batuhan Altıntaş xx (dk.80 Sinan Akaydın x)
İnegölspor: Emre Selen xx, Niyazi Batuhan Salman x, Furkan Özyapı x, Bahadır Taşdelen x (dk. 46 Taylan Özgün x), Medeni Bingöl xx, Emir Özsoy x (dk. 68 Kadir Salih xx), Orhan Aktaş x (dk. 68 Hüseyin Solaklı x), Hamza Özdemir x, Ethem Ercan Pülgir x, Umut Sönmez x, Ömer Faruk Ermeç x
Goller: Dk. 27 Maksut Taşkıran, dk. 57 Canberk Dilaver (24Erzincanspor), dk. 70 Kadir Salih (İnegölspor)
Sarı Kartlar: Ali Yavuz Kol, Umut Kaya, Birhan Vatansever (24Erzincanspor), Hamza Özdemir, Orhan Aktaş (İnegölspor)
Kırmızı Kart: Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|5
|8
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|5
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|5
|5
|15. Denizlispor
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|5
|11
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|1