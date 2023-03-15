TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 0 - Düzcespor: 1
TFF 2. Lig Beyaz grupta Düzcesporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-0’lık skorla mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz grupta Düzcesporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-0’lık skorla mağlup oldu.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Güner Mumcu Taştan xx, Kadir Akıllı xx
24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz x, Yunus Emre Çakır xx, Muhammed Samed Karakoç xx, Şahin Fıstıkçı (dk. 88 Mustafa Batuhan Aıntaş x), Mete Sevinç x (dk. 67 Ömer Esenkaya xx), Maksut Taşkıran xxx (dk. 88 Ali Yavuz Kol xx), İlker Günaslan xx (dk. 78 Atamer Bilgin xx), Sefa Narin xxx (dk. 78 Sinan Akaydın xx), Yasin Dülger xxx, Yücel Candemir xx, Enes Yılmaz x
Düzcespor: Ersin Aydın xx, Emre Keleşoğlu xx, Yasin Ozan x, Sedat Cengiz xx (dk. 64 Muhammed Rıdvan Özdemir xx), Kerem Kaya xxx, Koray Baykara xx, Çınar Tarhan xx (dk. 68 Emre Gündoğdu xx), Erçin Ilgaz xx (dk. 64 Savaş Polat), İbrahim Alan xxx (dk. 64 Hamit Kulya x), Recep Kalkan xxx, Altar Han Hidayetoğlu xxx, (dk. 83 Ozman Boz xx)
Gol: Dk. 4 Altar Han Hidayetoğlu (Düzcespor),
Sarı Kartlar: Hayrullah Mert Akyüz, Muhammed Samed Karakoç, İlker Günaslan (24Erzincanspor), Ersin Aydın, Osman Boz, Muhammed Rıdvan Özdemir (Düzcespor),