Tercan’da ’zorunlu kış lastiği denetimi’ yapıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekiplerce ’zorunlu kış lastiği denetimi’ yapıldı.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 81 ilde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Erzincan Tercan ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Erzurum-Tercan ve Tercan-Erzincan E.80 kara yolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücülerin belgeleri, takograf gibi evraklar da denetlendi.

Uymayana 776 lira ceza kesilecek

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2021’e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.