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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Tercan’da zemheri ayında vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor
Erzincan’ın Tercan ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kahvehane önünde çay içip sohbet ederek güneşli günün keyfini yaşadılar.
ERZİNCAN 10.01.2023, 08:32
Erzincan’ın Tercan ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kahvehane önünde çay içip sohbet ederek güneşli günün keyfini yaşadılar.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tercan’da, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor. Vatandaşlar kahvehane önünde oturarak sohbet eşliğinde güneşli havayı değerlendirirken çocuklar ise parklarda bulunan oyun aletleriyle eğlendi. Oyun aletlerine binerek eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken Ocak ayında Tercan’ın nadir bu kadar sıcak olduğu belirtildi.