Tercan’da Yerli Malı Haftası kutlandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu öğrencileri Yerli Malı Haftasını düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte okul öğrencileri öğretmenler ve öğrenci velileri ile hazırlanan yerli ürünler sergilendi. Yerli Malı Haftasına ait şiirlerin okunduğu etkinlikte öğrenciler yemeklerini paylaştı.

Etkinliğin çok güzel hazırlandığını ifade eden Okul Müdürü Muhammet Diler, "Yerli Malı ve Tutum Haftası nedeniyle Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulumuz tarafından hazırlanan etkinlik çok güzel oldu. Öğrencilerimiz yerli malının kullanımını ve arkadaşlarıyla paylaşımın önemini kavradılar. Tutumlu olmanın gereğini, israfın olmamasını kavradılar. Sınıflarda yerli malı ve tutumun önemi yine öğretmenlerimiz tarafından hafta boyunca anlatılacak. Etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.