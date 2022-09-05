Tercan’da yeni eğitim öğretim yılı

2022-2023 eğitim öğretim yılı, ana sınıf ve 1. sınıf öğrencileri uyum eğitimleri ile birlikte başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 05 - 09 Eylül’de okullarda uyum eğitimlerine katılacaklar. Bu çerçevede Erzincan’ın Tercan ilçesinde 336 anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi uyum eğitim alacak.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sağsz, yeni eğitim öğretim yılını, Tercan için eğitim yılı ilan ettiklerini belirtti.

Bu eğitim öğretim yılında Tercan’da 26 eğitim kurumunda 166 öğretmen tarafından toplam 2 bin 362 öğrencinin ders başı yapacağını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Sağsz sözlerine şöyle davam etti:

“2022-2023 eğitim - öğretim yılına büyük bir heyecanla başlıyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yaz tatilinin ardından nihayet okullarına, sınıflarına kavuşuyorlar. Daha iyi bir geleceğin anahtarının çocuklarımız olduğunun bilinci ile milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetişmiş, donanımlı nesillerin yetişmesi hepimizin ortak hedefidir. Bu eğitim öğretim yılını ilçemiz açısından Eğitim Yılı ilan ettik. Bu hedef doğrultusunda Özverili bir şekilde hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, daima görevinin başında olan öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımızla birlikte öğrencilerimizin hizmetinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu vesile ile yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyor; ilçemize, ilimize ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardın öğrencilerle velilerle sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Sağsöz, okul idaresinden ve öğretmenlerden yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi.