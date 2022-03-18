Tercan’da “Ya İstiklal Ya İzmihlal” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Microphone Sanat Grubu tarafından “Ya İstiklal Ya İzmihlal” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaymakamlık tarafından organize edilen, Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Microphone Sanat Genel Koordinatörü İsmail Aydın, Türkiye’nin her köşesinde oyunu seyircilerle buluşturacaklarını belirterek, “Ya İstiklal Ya İzmihlal” oyunumuzla seyirciyi yüz yıl öncesine taşıyor, yakın tarihimizi yeniden yaşıyor ve hafıza tazeliyoruz. Bu toprakları vatan kılanların destanını anlatan oyunumuzla millî mücadele yıllarına ışık tutuyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda tiyatro ekibi Kaymakam Musa Kazım Çelik’i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Çelik, ziyaretlerinden duyduğumu memnuniyeti dile getirerek, ekibe teşekkürlerini iletti.