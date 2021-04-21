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Tercan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

ERZİNCAN 21.04.2021, 18:59
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Tercan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Erzurum - Erzincan kara yolu Yaylacıkköyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Taşdemir’in kullandığı 34 BUK 133 plakalı tır, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Taşdemir ambulansla Tercan Devlet Hastanesine oradan da Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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