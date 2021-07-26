banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eren Bülbül'ün filmi çekiliyor:
Eren Bülbül'ün filmi çekiliyor: "İyi ki Varsın Eren!"
Bayram tatili sonrası piyasalarda son durum
Bayram tatili sonrası piyasalarda son durum
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtıydı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği
Karadeniz için uyarı: sya Kaplan Sivrisineği

Tercan’da trafiğe çıkan tarım araçlarına yönelik denetimler artırıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde trafiğe çıkan traktör gibi tarım işlerinde kullanılan araçlara yönelik denetimler artırıldı.

ERZİNCAN 26.07.2021, 09:10
Tercan’da trafiğe çıkan tarım araçlarına yönelik denetimler artırıldı
banner502

Erzincan’ın Tercan ilçesinde trafiğe çıkan traktör gibi tarım işlerinde kullanılan araçlara yönelik denetimler artırıldı.

Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince hasat mevsiminden kaynaklı D100/26 kara yolunda artan tarım araçlarına yönelik daha önceden de yapılan denetim bilgilendirmelerine hız verildi. Kargın ve Mercan bölgesindeki tahıl ambarlarına giden ekipler bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Ekipler tarafından ayrıca Mercan uygulama noktasında tarım araçlarına yönelik uygulama yapılarak araçlar incelendi.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
banner501