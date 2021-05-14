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Tercan’da protokolden şehit mezarlarına ziyaret

Ramazan Bayramı münasebetiyle Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ilçe şehitliği ve Beğendik, Edebük, Kurukol, Yaylayolu köyleri şehit mezarlarını ziyaret etti.

ERZİNCAN 14.05.2021, 09:58
Tercan’da protokolden şehit mezarlarına ziyaret

Ramazan Bayramı münasebetiyle Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ilçe şehitliği ve Beğendik, Edebük, Kurukol, Yaylayolu köyleri şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ziyarette ahirete intikal etmiş şehitler için Kuran’ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kaymakam Çelik şehitlere Allah’tan rahmet dilerken şehit aile ve yakınlarına da tekrardan başsağlığı diledi.

İlçe şehitliği, Beğendik, Edebük, Kurukol ve Yaylayolu Köyleri şehit mezarlarına yapılan ziyarete Kaymakam Musa Kazım Çelik’in yanı sıra, Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, İlçe Müftüsü Abdülhamit Eşmeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal ve şehit aileleri katıldı.
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