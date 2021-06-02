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Tercan’da polislerden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Erzincan’ın Tercan ilçesinde görev yapan polisler sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

ERZİNCAN 02.06.2021, 00:09
Tercan’da polislerden sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Erzincan’ın Tercan ilçesinde görev yapan polisler sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Sevilay Karacakaya ve Kıdemli Baş Polis memuru Salih Aksoy tarafından sokak köpeklerine mama ve su verildi.

İlçede sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışma yapan polisler kendi imkânlarıyla aldıkları mamalarla hayvanları beslediler.
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