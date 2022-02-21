Tercan’da öğrencilere trafik eğitimi

Erzincan’ın Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personelleri tarafından 7-11 yaş arası öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personelleri tarafından ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde ki ilköğretim okulunda, öğrencilerde trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler kapsamında Tercan’a bağlı Mamahatun İlkokulunda öğrenim gören 7-11 yaş arası 34 öğrenciye, trafikte yayaların dikkat etmesi gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı, yaya üst ve alt geçitleri kullanımı, okul servislerine binme ve inmeleri ile ilgili trafik eğitim semineri verildi. Öğrencilerin hem kuralları öğrenip hem de merak ettikleri soruları sordular. Ayrıca öğrencilere; ilk yardım ve okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken konularını da anlatan ekipler, öğrencilerin kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek seminere katılan miniklere boyama kitabı ve jandarma çocuk dergisi dağıttı.

Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin, Tercan belde ve köylerinde bulunan okulların tamamında verileceği bildirildi.