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Tercan’da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, korona virüs salgınıyla mücadelede denetimler devam ediyor.

ERZİNCAN 21.05.2021, 07:07
Tercan’da korona virüsle mücadelede denetimler devam ediyor

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, korona virüs salgınıyla mücadelede denetimler devam ediyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında ilçe merkezi ve beldelerde denetimler sürdürülüyor. Kaymakamlık, belediye, emniyet, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sonuç odaklı olarak yapılmakta olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda yol kontrol faaliyetleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde herhangi bir muafiyeti bulunmayan kişilere ve işyerlerine yönelik denetimler titizlikle devam etmekte.

Gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlar yayımlanan güncel genelgeler hususunda da bilgilendirildi.
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