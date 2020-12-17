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Tercan’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında ’’Kış Tedbirleri Toplantısı’’ yapıldı.
ERZİNCAN 17.12.2020, 12:08
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Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında ’’Kış Tedbirleri Toplantısı’’ yapıldı.
2020-2021 yılı kış aylarına girmeden önce kışın kurumlarca alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalara ilişkin olarak Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında “Kış Tedbirleri Toplantısı” yapıldı.
İlçede ağır kış şartları ve karla mücadele çalışmalarında aktif olarak görev alan, kurum ve kuruluşların amir ve yöneticileri katıldı. Toplantıda ilçede kış mevsiminde yaşanabilecek hava şartlarına bağlı muhtemel olumsuzluklarda kurumların ne şekilde hareket edeceği ve kurumlar arası koordinasyonun ne şekilde sağlanacağı hususlarında kararlar alındı.Gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Musa Kazım Çelik; “İlgili kuruluşlarımızla 2020-2021 kış döneminde yapılacakları planladık. Kış mevsimi şartlarında trafiğin düzenli olarak akışını temin etmek ve herhangi bir olumsuzluk durumunda, acil müdahale gerektirecek durumlar karşısında kurumlar arasında işbirliğini sağlayarak, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasına engel olmak toplantımızın amacı. Yolların açılması noktasında planlamamızı diyaliz hastaları, acil hastalar, okullar ve grup mahallelere giden yollar öncelikli olmak üzere yaptık. Kışa hazırız ve vatandaşlarımızın huzuru için arkadaşlarımız yine mesai mefhumu gözetmeksizin gerekli çalışmaları yapacaklar. Bu yıl kış mevsimi tedbirlerimiz hazır, bir aksaklık olmayacağına şüphem yok. Bu vesile ile toplantıya iştirak eden bütün kurumlarımıza ve personeline şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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