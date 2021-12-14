Tercan’da “Kış Tedbirleri” toplantısı yapıldı

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik başkanlığında kış mevsimi dolayısıyla genel hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması için alınması gereken tedbirler ile bu kapsamda kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konuların görüşüldüğü "Kış Tedbirleri" toplantısı yapıldı.

Toplantıda yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılar başta olmak üzere kış şartları dolayısıyla yerleşim birimlerinde genel hayati etkileyeceği değerlendirilen can ve mal zararlarının önlenmesi/azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler tüm yönleriyle el alındı. Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı salonunda Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında gerçekleşen toplantıya, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Çelik, “Kazasız belasız, yaralanmasız, maddi kayıpsız, can kaybı yaşamadığımız bir kış sezonu geçirmeyi diliyorum” dedi.

Meteorolojiden yapılan yoğun kar yağışı ve don uyarılarında ilgili kurumlar tarafından yapılacak olan çalışma esasları belirlendiği toplantıda önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önünde bulundurularak özel önlem alınması gereken yollar, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanlarla ilgili tedbirler ve hazırlıklar yeniden gözden geçirildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanabilecek yolların açılmasına yönelik çalışmalar, yolda mahsur kalan vatandaşlar, eğitim ve öğretimin kesintisiz devam edilebilmesi için başta taşıma bölgesi okullar olmak üzere, riskli yollara müdahale konuları ele alındı.

Ayrıca, elverişsiz hava şartları dolayısıyla yaşanabilecek, zirai don, içme suyu şebekelerinde yaşanabilecek donmalar ve soba zehirlenmelerine karşı ilgili kurumlar tarafından duyurular yapılarak, halkın bilgilendirilmesi ve asılsız ihbar konularında gündeme geldiği toplantıda, asılsız ihbarda bulunarak karla mücadelede mağduriyete neden olan vatandaşlara kabahatler kanununca yasal işlem yapılması, çetin kış şartlarında sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması konuları ele alınarak görüşüldü.