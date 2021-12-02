Tercan’da kar temizliği

Tercan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda karla mücadele yapıyor.

Yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tercan ilçe Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Mamahatun Mahallesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi ve bağlı cadde ve sokaklarda karla mücadelesini yoğun bir biçimde sürdürüyor. Karla mücadele için 2 kepçe, 2 traktör, 1 kamyon ve itfaiye aracı ve 15 personel ile organize ekip oluşturulduğunu belirten Başkan Lokman Gültekin, “Olumsuz hava koşulları ilçemizi de etkilemektedir. Vatandaşlarımızın bu olumsuzluklardan en az etkilenmeleri için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Meydana gelen buzlanmalara karşı tuzlamalar yapılmaktadır. Karla mücadelemiz aralıksız devam edecektir” dedi.