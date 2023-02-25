Tercan’da depremzedelere yardım devam ediyor

Yaşanan deprem felaketi sonrası Erzincan’ın Tercan ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde toplanan yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Tercan’da toplanan yardımlar bugün de afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

7 - 25 şubat tarihleri arasında Tercan ve beldelerinden afet bölgelerine 4 tır, 5 kamyonet, 5 kamyon 1 iş makinesi ve 10 kişilik ekiple birlikte mobil mutfak aracı gönderilmiş oldu.

Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, yardımların toplanmasında Kaymakamlıkla koordineli olarak çalışan, büyük özveri ve duyarlılık örneği gösteren Tercan halkına teşekkürlerini iletti.