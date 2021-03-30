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Tercan’da Covid-19 denetimi

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ’’Dinamik Denetim’’ süreci çerçevesinde ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetime katıldı.

ERZİNCAN 30.03.2021, 10:17
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Tercan’da Covid-19 denetimi

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ’’Dinamik Denetim’’ süreci çerçevesinde ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetime katıldı.

Denetimde vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kaymakamı Musa Kazım Çelik, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerine uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdür vekili Gazi Gökbudak ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri denetimde Kaymakam Musa Kazım Çelik’e eşlik etti.
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