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Tercan’da Covid-19 denetimi
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ’’Dinamik Denetim’’ süreci çerçevesinde ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetime katıldı.
ERZİNCAN 30.03.2021, 10:17
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Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ’’Dinamik Denetim’’ süreci çerçevesinde ilçe merkezinde gerçekleştirilen denetime katıldı.
Denetimde vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek taleplerini dinleyen Kaymakamı Musa Kazım Çelik, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerine uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.İlçe Emniyet Müdür vekili Gazi Gökbudak ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri denetimde Kaymakam Musa Kazım Çelik’e eşlik etti.