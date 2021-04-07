Tercan’da alt yapı çalışmaları başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte Erzincan’ın Tercan ilçesinde alt yapı çalışmaları kurban kesilerek başladı.

Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin yaptığı açıklamada; “İlçemizin en önemli sorunu olan içme suyu ve kanalizasyon hattının yenilenmesi işine çok şükür başladık.16 bin 485 km kanalizasyon, 32 bin 249 km içme suyu hattının yenilenmesini yapıyoruz. Tercan halkına söz verdiğimiz işleri bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu taşıyoruz. Tercan halkı hizmetin en iyisine layık. Hizmetlerimiz; arkası kesilmeden, duraksamadan devam edecek inşallah. Tercan’a hizmet noktasında bizi hiç yalnız bırakmayan siyasilerimize ilçe halkımız adına şükranlarımızı sunuyorum.

Kanalizasyon ve içme suyu hattının yapımı sırasında yapılacak kazı çalışmalarından dolayı halkımıza vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür diliyorum. Yılsonuna kadar göstereceğimiz sabrın sonu çok güzel olacak inşallah. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.