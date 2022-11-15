Tercan Halk Eğitimi Merkezi kursları ara vermeden devam ediyor

Tercan Halk Eğitim Merkezinde 2022 /2023 öğretim yılı kursları yoğun katılımla devam ediyor. 01 eylül 2022 tarihi itibarı ile 4 bin 909 saatlik kurs açıldı.

Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinde 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle toplam 19 kurs açılırken bu kurslardan 237 erkek 263 kadın olmak üzere toplam bin 500 kursiyer eğitim almaya başladı. Merkez binamız ve diğer okullarımızda olmak üzere Halen devam eden 19 kursumuz var bunların tamamı kurumumuz bünyesinde açılmış olan kurslar. Merkezdeki kurslarımız Çilem Özlem Durmaz, Dilek Aktay, Eda Derebaşı, Aysun Hatice Karakavak, Fatma Bahadır, Çiğdem Kutlu hocalarımızın eğitiminde devam etmektedir.

Kurs kayıt bürosuna yapılan kurs müracaatları kurs açılması için yeterli sayıya ulaştığında, eğitici görevlendirip kurum binalarında veya kamu kurumlarına ait binalarda kurslar başlatılmaktadır” dedi.