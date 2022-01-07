Tercan Halk Eğitim Merkezi kurslara tam gaz devam ediyor

Tercan Halk Eğitim Merkezinde 2021-2022 öğretim yılı kursları yoğun katılımla devam ediyor. 01 Ocak 2021-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 12 bin 643 saatlik kurs açıldı.

Tercan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Güneş yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinde 1 Ocak 2021- 31-Aralık 2021 tarihlerinde toplam 61 kurs açılırken bu kurslardan 683 erkek 664 kadın olmak üzere toplam bin 347 kursiyer eğitim aldı. 2021-2022 öğretim yılına başlarken Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yönetmelik değişikliği ile kurs faaliyetleri Eylülde başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Tercan’da da bulaşıcı hastalıkla mücadele devam ederken alınan tedbirlerle eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Üniversite öğrencilerinin de kurs programlarına katılmasıyla Halk Eğitim Merkezi, merkez binasında tüm dersliklerde tam zamanlı olarak kurslar devam ederken bulaşıcı hastalıkla ilgili alınan tedbirlerden dolayı sınıf mevcutları belli sayıda tutulup, temizlik ve mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Halen devam eden 14 kursumuz var bunların 9’u kurumumuz bünyesinde 5’i kurumumuz ve kamu işbirliği ile dağılan kurslar.

Kurslarımız, geleneksel el nakışlar hocası Binnaz Kaya ile, elde Türk işlemeleri hocası Eda Derebaşı ile, makina nakışları hocası Dilek Aktay ile, yatak odası tekstili hazır kumaş hocası Çilem Özlem Durma ile, geleneksel el nakışları hocası Suzan Duran ile devam etmektedir. Diğer kurslarımız spor eğitimi, bağlama, futbol, aşçı yardımcısı, tığ örücülüğü, saç bakım ve yapımı, akrilik.

Kurs kayıt bürosuna yapılan kurs müracaatları kurs açılması için yeterli sayıya ulaştığında, eğitici görevlendirip kurum binalarında veya kamu kurumlarına ait binalarda kurslar başlatılmaktadır” dedi.