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Tercan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi engel tanımıyor

Tercan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, ilçede yaşayan hasta ve bakıma muhtaç bireylere kar, kış demeden sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor.

ERZİNCAN 28.01.2022, 08:17
Tercan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi engel tanımıyor

Tercan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, ilçede yaşayan hasta ve bakıma muhtaç bireylere kar, kış demeden sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor.

Tercan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Kaya, üç ana başlık altında topladığı Tercan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları hakkında şu şekilde konuştu:

"Tercan Devlet Hastanesi ilçe sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sürekli bakım ve takibe ihtiyaç duyan hastalara ve ilgili aile bireylerine tıbbi, psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yardımcı olur. Evde sağlık birimi hastanın teşhisini koymak amacında olmayıp daha önce uzman doktorlarca konmuş olan teşhis doğrultusunda yapılması gereken tedaviye yardımcı olmak ve tedavinin düzenli yapılmasını sağlamak amacını taşımaktadır. Evde sağlık hizmeti aile bireyleriyle ortaklaşa gerçekleştirilebilir. Eğer hastanın ailesi gelen görevlilerin talimatlarını uygulamazsa hastanın ve ailenin evde Sağlık hizmetinden yararlanması mümkün değildir. Evde sağlık hizmeti acil durumları kapsamaz. Acil hizmet gerektiren durumlarda 112’ye müracaat edilir. Evde sağlık biriminin çalışmaları, kronik hastalığı nedeniyle sürekli hastanede yatarak tedavi edilemeyen ya da belli bir süre (geçici) yürüyemeyen hastaların; Rutin muayeneleri, hastalığıyla ilgili kan tetkikleri, EKG ve diğer tetkikler, mesane-nazogastrik gereksinimleri, yara pansumanları, hastalıklarına ait sürekli kullandıkları ilaçların reçetelendirilmesi ya da rapor edilmesini kapsar. Hastanın kesinlikle Tercan merkez belediye sınırları içinde ikamet etmesi. uzman hekim tarafından tanısı konmuş olanlar. Hasta oturamayacak durumda tamamen yatalak olanlar. Yatak yaraları olanlar. Tuvalet ihtiyacını veya beslenmesini sonda ile karşılıyor olanlar. Son dönem kanser hastası olanlar. Evde sağlık birimi sadece mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir. Evde sağlık hizmeti hasta nakil işini kapsamayıp, hizmet aracı hasta taşımak amacıyla kullanılmaz. Evde Sağlık birimi hizmetinin 1 doktor, 2 sağlık personeli ve 1 şoförden oluşan ekip tarafından yürütülmektedir. Şu ana kadar 46’yakın hastamız kayıt olmuş evde sağlık hizmeti almaktadır. Başvuran her hasta mutlaka değerlendirilir ve kayıt kriterine uyan hastanın başvurusu alınır. İmkanlar çerçevesinde oturulan mahalle sırasına göre yerinde değerlendirilmek için hasta, hekim ve sağlık personeli tarafından evinde ziyaret edilir. Evinde değerlendirilerek kabul edilen hastaya kayıt dosyası açılır. Hasta hizmet almaya başlamış olur. Tercan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibimiz, ilçede yaşayan hasta ve bakıma muhtaç bireylere kar, kış demeden belirtilen çalışma kuralları çerçevesinde sağlık hizmeti götürmeye devam etmektedir.”

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