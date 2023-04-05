Tercan boccede Türkiye finallerinde

Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi boccede Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Okul sporları dahilinde Rize’de düzenlenen grup müsabakalarında Erzincan Tercan ilçesi Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi 17 takım arasından ilk 4’e kalarak Haziran ayında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Emre Çalık, Rize’de düzenlenen grup müsabakalarında Tercan Şehit Recep Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi kız takımımız 17 takım arasından ilk 4’e kalarak Haziran ayında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimin Erzincan’da düzenlenen bocce müsabakalarında şampiyon olmalarından sonra düzenli olarak çalıştılar ve bu çalışmanın karşılığında grupta dereceye girdiler.” dedi.

Emre Çalık, Türkiye finalleri içinde çalışmaları sürdürerek hem Erzincan’ı hem de Tercan’ı en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek kendilerine destek sağlayan ilçe protokolüne teşekkürlerini iletti.