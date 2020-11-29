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Tercan Barajında balıkçı ağına nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru takıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Barajında izinli ve ruhsatlı olarak balık avı yapan balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru takıldı. Sudan çıkarılan su samurunun telef olduğu görüldü.

ERZİNCAN 29.11.2020, 12:44
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Tercan Barajında balıkçı ağına nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru takıldı
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Barajında izinli ve ruhsatlı olarak balık avı yapan balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru takıldı. Sudan çıkarılan su samurunun telef olduğu görüldü.

Tercan’da 20 yıldırı balıkçılık yapan Zafer Şit’in ağına balık yerine bu sefer nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru takıldı. Tercan Baraj gölüne attıkları ağı çekerken su samurunu gören Şit, şaşkınlığını gizleyemedi. Takıldığı ağda telef olan su samurunu balıkçı dükkanına getiren Şit, burada sergiledi.

İlk kez su samuruyla karşılaştığını ifade eden Şit, “Buralarda bunun adına su iti deniliyor. Tercan Barajında yıllardır balıkçılık yapıyorum ilk kez ağa takıldığını gördüm. Şaşırdık. Ağa takılan hayvan telef olmuş” dedi.

Vatandaşlarda meraklı gözlerle balıkçı dükkanının önünde sergilenen su samurunu izledi.
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