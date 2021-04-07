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Temizlik yaptığı tüfek sonu oldu

Erzincan’da evinde tüfeği temizlerken kazara kendini vuran 7 çocuk babası, hayatını kaybetti.

ERZİNCAN 07.04.2021, 13:44
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Temizlik yaptığı tüfek sonu oldu

Erzincan’da evinde tüfeği temizlerken kazara kendini vuran 7 çocuk babası, hayatını kaybetti.

Erzincan merkez Yalınızbağ mahallesinde ikamet eden 66 yaşındaki 7 çocuk babası Hasan Mutlu evinde tüfeğini temizlerken ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Karnından vurulan Hasan Mutlu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Hasan Mutlu adli tıptan gelecek rapordan sonra toprağa verilecek.
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