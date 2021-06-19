“Telafide Ben de Varım” koordinasyon toplantısı düzenlendi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak telafi eğitimleri öncesinde koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda faaliyetler ve etkinlikler görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" Programı hazırlandı. Uygulanacak program kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve koordinatör şube müdürlerinin katılımı ile İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında çevrimiçi toplantı yapıldı.

Yapılan çevrimiçi toplantıda İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "1,5 yıldır yaşadığımız zorlu süreç sonunda öğrencilerimize telafi programı hazırlandı. Bu telafi programı için tüm hazırlıkların tamamlanarak veri girişlerinin 20 Haziran’a kadar yapılarak eğitim ve etkinliklerin 5 Temmuzda başlayacak şekilde hazır hale getirelim. Telafi programındaki kursları ve görev alacak olan öğretmenlerimizi belirleyelim. Yapılacak olan telafi programına ilçelerimizde görev yapan öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin katılımının sağlanması gerekmektedir." dedi.

Toplantıda "Telafide Ben de varım" sitesinin tanıtımı yapıldı. Eğitim ve etkinliklere nasıl giriş yapılacağı anlatıldıktan sonra soru-cevap kısmı ile toplantı sonlandırıldı.