Son Dakika
Tekin, Tercan’da sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Tercan İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.
ERZİNCAN 02.09.2022, 11:01
Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Tercan İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.
Hastane Başhekimi Dr. Murat Kaya ve hastane yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Hastanenin farklı hizmet birimlerini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, hastane personelleriyle sohbet ederek, sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Gerçekleşen ziyarette İl Sağlık Müdürü Tekin’e Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yasin Bilgin eşlik etti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
25
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü