Tehlike saçan buz sarkıtları temizleniyor

Erzincan’da itfaiye ekiplerince çatılarda oluşan ve tehlike saçan buz sarkıtları kırılarak temizleniyor.

Erzincan’da, kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan ve vatandaşlar ile araçlar için tehlike oluşturmaya başlayan buz sarkıtları ve kar birikintileri itfaiye ekiplerince temizleniyor. Çatılarda uzunluğu bir metreyi bulan buz sarkıtlarını aldıkları güvenlik önlemleriyle kırarak temizleyen ekipler, tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Yayaların sıkça kullandığı ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde sürücüler ve vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarına müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ara sokak ve mahalle aralarında bulunan sarkıtları da vatandaşın isteği ve talebine göre temizliyor.

İtfaiye ekipleri, çalışmaların devam ettiği belirtilerek cadde üzerine rastgele park yapan sürücülere de çalışmaları engellememeleri için uyarılarda bulundu.