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TDP polislerinden 8 yaşındaki Hüseyin’e sürpriz ziyaret

Polis aşığı 8 yaşındaki Hüseyin Kayra Öncü’ye Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürpriz ziyarette bulunuldu.

ERZİNCAN 17.08.2022, 09:01
TDP polislerinden 8 yaşındaki Hüseyin’e sürpriz ziyaret

Polis aşığı 8 yaşındaki Hüseyin Kayra Öncü’ye Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürpriz ziyarette bulunuldu.

TDP polislerince gerçekleştirilen hane ziyaretleri çerçevesinde; polisleri çok seven ve polislerle tanışmak isteyen 8 yaşındaki Hüseyin Kayra Öncü, evinde ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi. Ziyaret sonunda Hüseyin Kayra’ya ikametinin önünde bekleyen polis aracının özellikleri tanıtılarak mutluluğuna ortak olundu.

Polislerin ziyaretinden çok mutlu olan Hüseyin Kayra Öncü, büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.

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