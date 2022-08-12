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TDP ekipleri mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

ERZİNCAN 12.08.2022, 11:50
TDP ekipleri mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; toplumun içinde görev yapan ve resmi sıfatı bulunan bir temsilci, başvuru mercii ve sorumlu olduğu mahallenin bilgi bankası olan mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorumluluk alanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Bu çerçevede, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kerim Derviş, Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Miktat Yurt, Fatih Mahalle Muhtarı Ruhi Yarka, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Cemalettin Demirtaş Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ziyaret edildi.

Muhtarlarla beraber genel güvenliğe ilişkin politikalar konusunda toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, toplumsal duyarlılığın artırılmasında işbirliği ve koordinasyon içinde görev yapıldığı belirtildi.

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