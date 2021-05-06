Erzincan’da tavuk kümesi olarak kullanılan ahşap ev yanarak kül oldu. Yangın mahalle sakinlerinin korkuttu.

Olay, Erzincan’ın Kavakyolu semti Karanlık mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sadık A.’ya ait kümes ve depo olarak kullanılan ahşap evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek dumanlar mahalleyi sardı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Yangının çevredeki ağaç ve yerleşkelere sıçramasından endişe duyan mahalle sakinleri korkuya kapıldı.

2 araçla olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ahşap ev yangında küle dönerken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.